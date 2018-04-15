ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотосезон-2018 открылся в Минске

15 апреля около 15 клубов приняли участие в республиканском открытии мотосезона в Минске. Мероприятие состоялось во время Международной специализированной выставки "Мотовелоэкспо" во Дворце спорта.
Колонна байкеров проехала от Ледового Дворца спорта по улицам Притыцкого, Кальварийской, Немиге и завершила свой прокат по проспекту Победителей.
Организовано мероприятие выставочной компанией "ЭкспоСистемс" при поддержке Мингорисполкома.
Фото Оксаны Манчук.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.503 BYN
|2.523 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.027 BYN
|2.039 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.22 BYN
|3.29 BYN