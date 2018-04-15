ФОТОРЕПОРТАЖ: Мотосезон-2018 открылся в Минске

15 апреля около 15 клубов приняли участие в республиканском открытии мотосезона в Минске. Мероприятие состоялось во время Международной специализированной выставки "Мотовелоэкспо" во Дворце спорта.

Колонна байкеров проехала от Ледового Дворца спорта по улицам Притыцкого, Кальварийской, Немиге и завершила свой прокат по проспекту Победителей.

Организовано мероприятие выставочной компанией "ЭкспоСистемс" при поддержке Мингорисполкома.

Фото Оксаны Манчук.