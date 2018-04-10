ФОТОРЕПОРТАЖ: На полигоне Брестский началась активная фаза совместных военно-тактического учения десантников Беларуси и России

По легенде учений состоялось десантирование основных сил для подготовки деблокирования района, в котором находятся деверсионно-разведовательная группа противника и незаконно вооруженные формирования.

11 апреля на полигоне Брестский состоится второй этап учений. В этот раз по легенде противник займет населенный пункт. Планируется провести залистование воздушным путем местности, в которой находится противник с целью убеждения сдаться, в случае отказа будет проведена штурмовая операция. Помимо десанта будет задействована артилерия и бронетехника.

Фото Вадима Якубенка, БЕЛТА.