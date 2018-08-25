Новая пожарная часть открылась в Островце в день 550-летия города

25 августа, Островец /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Пожарная аварийно-спасательная часть №3 открылась в Островце в день 550-летия города, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он поздравил горожан с праздником и отметил, что в Беларуси огромное внимание уделяется вопросам безопасности. "Яркое тому подтверждение - ввод в эксплуатацию нового здания, в котором размещено подразделение МЧС, готовое в любую минуту прийти на помощь людям, попавшим в беду, и защищать то, что создается трудом человека, - сказал министр. - Здесь созданы все условия для несения службы, обучения, тренировок. Подразделение оснащено современной аварийно-спасательной техникой отечественного производства, которая по своим характеристикам, возможностям не уступает лучшим мировым образцам".

Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Ващенко обратил внимание, что на него возложена персональная ответственность за безопасность БелАЭС, строящейся недалеко от Островца. "Созданы соответствующие службы, Департамент по ядерной и радиационной безопасности. Обеспечение безопасности постоянно на контроле местного, областного надзора, департамента и руководства министерства", - подчеркнул министр.

Сегодня в Островце развернулись массовые гулянья. Центральные улицы на время праздника стали пешеходными. В центре города выступают художественные коллективы, развернулся город мастеров. Для детей организовали зону из аттракционов, батутов, каруселей, электромобилей, ростовых кукол, ходулистов, интерактивных игр с аниматорами. Проводятся демонстрационные полеты пилотов-дельтапланеристов, обзорные полеты на вертолете и многое другое. На острове возле храма святых Апостолов Петра и Павла расположены интерактивные зоны "Вода" и "Ветер". Здесь запланированы соревнования катамаранов и радиоуправляемых катеров, мастер-классы по изготовлению парусников и их массовый запуск, фестиваль воздушных змеев и профессиональное шоу воздушных фигур.

Вечером весь центр Островца превратится в большой танцпол. В программе концерт Дмитрия Колдуна, огненное и лазерное шоу, праздничный фейерверк.-0-

Фото Максима Гучека