ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогодний праздник для жителей социального дома в Витебске провели сотрудники ГАИ

Новогодний праздник для жителей социального дома по улице Максима Горького в Витебске организовали 30 декабря сотрудники отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома. Дед Мороз и Снегурочка провели для детей развлекательно-игровую программу и вместе с сотрудниками ГАИ вручили детворе конфеты, календари и другие новогодние подарки.
Фото Александра Хитрова.
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