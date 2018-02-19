ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж

Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района.
Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Отмечают его в последний день Масленичной недели. Ежегодно мероприятие собирает множество гостей не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья.
Фото Сергея Холодилина
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