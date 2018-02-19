ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж

Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" провели 18 февраля в агрогородке Тонеж Лельчицкого района.

Обрядовый праздник "Чырачка" является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси. Отмечают его в последний день Масленичной недели. Ежегодно мероприятие собирает множество гостей не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего зарубежья.

Фото Сергея Холодилина

Украшение елочки самодельными цветами и лентами.

Настя Сафонова

Лера Пузырева

Один из ритуалов обрядового праздника - умывание.

Участники обряда отправляются на Черницовскую гору за деревней. По дороге поют народные песни.

Кристина Новак и Настя Сафронова

Житель агрогородка Тонеж Адам Дрыневский.

Федора Маркевич

Настя Шакун и Лиза Исайкина

Во время обрядовых игр на Черницовской горе.

Участник обрядового праздника Иван Дрыневский готовит чучело Зимы к сожжению.

Сжигание чучела Зимы.

Надежда Дрыневская печет из теста, сделанного по древнему рецепту, "чырачкі" - печенье в форме птичек.