ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы принимают участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018. Культурно-развлекательная программа для гостей и участников мероприятия развернулась в 11.00 на площадке у столичного Дома футбола. В программе - шоу мировых звезд мотофристайла, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и новые модели этого бренда, а также аттракционы для детей, концерт звезд эстрады, в котором примут участие и группы J:МОРС и Nuteki. На 21.00 запланирован праздничный фейерверк.
Фото Максима Гучека и Рамиля Насибулина.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4258 BYN
|2.423 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2212 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN