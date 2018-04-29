ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы принимают участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018. Культурно-развлекательная программа для гостей и участников мероприятия развернулась в 11.00 на площадке у столичного Дома футбола. В программе - шоу мировых звезд мотофристайла, показательные выступления стантрайдеров на мотоциклах Harley-Davidson и новые модели этого бренда, а также аттракционы для детей, концерт звезд эстрады, в котором примут участие и группы J:МОРС и Nuteki. На 21.00 запланирован праздничный фейерверк.

РЕПОРТАЖ: Мотоциклисты из более чем 10 стран открыли в Минске мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018 Колонна мотоциклистов в сопровождении ГАИ стартовала с Кургана Славы, въехала в Минск и проследовала по двум столичным проспектам - Независимости и Победителей - до места основных мероприятий около Дома футбола.

Шуневич: байкеры законопослушнее обычных мотоциклистов Отвечая на вопрос о законопослушности байкеров, министр отметил, что они соблюдают закон лучше, чем просто мотоциклисты.

Фото Максима Гучека и Рамиля Насибулина.