ФОТОРЕПОРТАЖ: Печерский лесопарк принял "Могилевскую лыжню - 2018"

Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" прошел 17 февраля в Печерском лесопарке. В соревнованиях приняли участие около 1000 лыжников. Помимо спортивной составляющей организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угощали солдатской кашей с горячим чаем.
Организаторы соревнований является Могилевский горисполком.
Фото Олега Фойницкого
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN