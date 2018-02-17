ФОТОРЕПОРТАЖ: Печерский лесопарк принял "Могилевскую лыжню - 2018"

Зимний спортивный праздник "Могилевская лыжня - 2018" прошел 17 февраля в Печерском лесопарке. В соревнованиях приняли участие около 1000 лыжников. Помимо спортивной составляющей организаторы праздника подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов города. Гостей и участников мероприятия угощали солдатской кашей с горячим чаем.

Организаторы соревнований является Могилевский горисполком.

Фото Олега Фойницкого