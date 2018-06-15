ФОТОРЕПОРТАЖ: Первый прыжок с парашютом гвардейца-десантника

15 июня, накануне принятия военной присяги, более 200 новоиспеченных десантников 38-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили первый, ознакомительный прыжок с парашютом. Гвардейцы-десантники проявили смелость, уверенность, успешно выполнив поставленную задачу. После совершения прыжков военнослужащим в торжественной обстановке вручили заслуженные знаки "Парашютист".

Фото Вадима Якубёнка