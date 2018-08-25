ФОТОРЕПОРТАЖ: Первый в Беларуси "Zombie Run"

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино 25 августа состоялся первый в Беларуси "Zombie Run". Это всемирно известный забег по 5-километровой трассе, которая кишит зомби и различными препятствиями. Бегун перед стартом получает пояс с 3 лентами, которые символизируют его жизни. Во время забега нужно избегать зомби, чтобы они не сорвали ленты.

Если участник финиширует хотя бы с одной лентой, он получит медаль “уцелевших”, если же лент не осталось - зомби превратят его в одного из “своих”.

Легенда забега такова:

"При изучении ранее неизвестного Z-вируса была нарушена техника безопасности, произошла его утечка. В результате были заражены работники лаборатории. Нелепая ошибка стала причиной массовой эпидемии: люди заражаются и становятся ходячими мертвецами… Каждый день новые города захватывает чума XXI века! Настало время бежать! Зомби повсюду!"

В забеге приняло участие более 200 человек.-0-

Фото Дениса Костюченко