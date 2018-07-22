ФОТОРЕПОРТАЖ: Конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"

Полноконтактный конный турнир на цельнодеревянных копьях со всем церемониалом по правилам XV века прошел 22 июня. Он стал одним из эксклюзивов программы Х Международного фестиваля средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" в Дудутках.
X Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" проходил 21-22 июля в музейном комплексе в Дудутках. Главным событием стала реконструкция Грюнвальдской битвы. На протяжении двух дней на территории комплекса прошли рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, массовые сражения (бугурты) и "Битва Дворов".
Фото Оксаны Манчук
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