ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Молодежь и творчество - история будущего" провели в Могилеве

Во время гала-концерта

В молодежной столице Беларуси 25-26 мая прошел республиканский праздник "Молодежь и творчество - история будущего". Программа мероприятия включала работу интерактивных творческих и профориентационных площадок учреждений высшего образования Беларуси, церемонию награждения победителей и призеров республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі", гала-концерт.

Фото Галины Гаврилович, "Могилевские ведомости" - БЕЛТА.

Дипломы I и II степени представителям высших учебных Беларуси заведений вручила директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Беларуси Надежда Васильченко.

Во время вручения дипломов

Во время церемонии вречения дипломов I и II степени представителям высших учебных Беларуси заведений

На празднике

Во время гала-концерта

Среди удостоенных Гран-при конкурса - Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка. Награду вручает министр образования Игорь Карпенко.

Во время церемонии вручения Гран-при конкурса

Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева

Во время гала-концерта