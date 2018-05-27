ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Молодежь и творчество - история будущего" провели в Могилеве

В молодежной столице Беларуси 25-26 мая прошел республиканский праздник "Молодежь и творчество - история будущего". Программа мероприятия включала работу интерактивных творческих и профориентационных площадок учреждений высшего образования Беларуси, церемонию награждения победителей и призеров республиканского фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "АРТ-вакацыі", гала-концерт.
Фото Галины Гаврилович, "Могилевские ведомости" - БЕЛТА.
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