ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник средневековой культуры в Мстиславле

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест. Мстиславль–2018" открылся 4 августа в Мстиславле.

Гостей фестиваля в эти выходные ожидают традиционные рыцарские турниры, соревнования лучников, штурм и сжигание замка, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, различные огненные и световые шоу, выступления музыкальных этно- и фолькгрупп.

Фото Олега Фойницкого