ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник украинской культуры прошел в Минске

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18 августа на территории Верхнего города прошел праздник украинской культуры. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители из Украины и Беларуси. Гости праздника увидели выставку картин и украинской вышивки, познакомились с мастерами народного творчества. Организаторы праздника - Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур, Белорусское общественное объединение украинцев "Ватра", Минское городское общественное объединение украинцев "Заповiт", Посольство Украины в Республике Беларусь.

Фото Оксаны Манчук.-0-