ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник вкусной еды и хорошего настроения "Драник-фест" прошел в Могилеве

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник вкусной еды и хорошего настроения "Драник-фест" прошел 29 сентября в Могилеве. Четвертый фестиваль состоялся в этно-хуторе "Зеленая роща".

Организаторами праздника выступают Центр городских инициатив, Могилевский государственный университет продовольствия при поддержке Могилевского горисполкома.-0-

Фото Олега Фойницкого