ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник вкусной еды и хорошего настроения "Драник-фест" прошел в Могилеве

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник вкусной еды и хорошего настроения "Драник-фест" прошел 29 сентября в Могилеве. Четвертый фестиваль состоялся в этно-хуторе "Зеленая роща".
Организаторами праздника выступают Центр городских инициатив, Могилевский государственный университет продовольствия при поддержке Могилевского горисполкома.-0-
Фото Олега Фойницкого
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