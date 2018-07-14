ФОТОРЕПОРТАЖ: Реконструкция событий первой мировой войны "Выгонощанская фортеция-2018"

14 июля в Ивацевичском районе Брестской области воссоздали события первой мировой войны на военно-историческом фестивале "Выгонощанская фортеция-2018".

Фестиваль реконструкторов проходит в деревне Выгонощи Ивацевичского района уже в четвертый раз. Место проведения выбрано не спроста. Здесь сохранились естественные декорации комплекса фортификационных сооружений - дотов, блокгаузов, блиндажей времен Первой мировой войны. Деревня Выгонощи была реальная локация укрепленного немецкого узла обороны на территории Брестской области. В фестивале приняли участие около 100 реконструкторов из 9 клубов Беларуси и России. Гвоздем программы стали участники клуба "Батальон" из г.Санкт-Петербурга, которые воссоздали события участия в Первой мировой войне первого в истории русской армии женского батальона под руководством Марии Бочкаревой.

Реконструкция прошла при организации и поддержке Ивацевичского райсполкома, Телеханского сельисполкома, общественного фонда "Фортификация Бреста", Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси.

Фото Вадима Якубенка