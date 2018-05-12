ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран

Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2018" проходит 12 мая в белорусской столице. Торжественное открытие фестиваля состоялось на площади Государственного флага. В праздничном зрелище автолегенд принимают участие около 150 экипажей из Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Украины, Эстонии и впервые - Германии.

В экспозицию на площадке у "Белэкспо" вошли ГАЗ-12 ЗИМ (1953 года выпуска), Oldsmobile-98 (1958), Volkswagen Transporter T1 (1963), Mercedes-Benz MB-220 (1963), Pontiac GTO (1966), Chevrolet Impala (1967), Oldsmobile Cutlass (1971), Buick Electra-225 (1973), Chevrolet Monte Carlo (1975), Чайка ГАЗ-14 (1985) и другие.

Автомобилисты престижного международного фестиваля присоединятся к Всебелорусской акции БРСМ "За любимую Беларусь!", посвященной Дню Государственного герба и Государственного флага, который в этом году отмечается 13 мая.

Фото Андрея Покумейко.