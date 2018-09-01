ФОТОРЕПОРТАЖ: Рыженков принял участие в открытии обновленного спортивного зала минской гимназии №36

Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, председатель БФБ Максим Рыженков поздравил с началом нового учебного года школьников гимназии №36, выпускником которой он является. Также Максим Владимирович принял участие в открытии обновленного спортивного зала. В рамках данного мероприятия состоялась совместная акция Белорусской федерации баскетбола и Президентского спортивного клуба "Оранжевый мяч", где председатель БФБ передал команде мячи и комплекты игровой экипировки. Стоит отметить, что на базе данного учреждения образования ведет свою работу секция, в которой под руководством тренеров СДЮШОР "Цмокі-Мінск" занимаются девочки 2005-2006 годов рождения.
Фото Андрея Покумейко
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