ФОТОРЕПОРТАЖ: Спасатели провели учения в Летнем амфитеатре в Витебске

В преддверии открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работники МЧС проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города.

14 июня масштабные тактико-специальные учения прошли на базе главной сценической площадки Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" - Летнего амфитеатра. Это уже 16-й объект, на котором спасатели отработали навыки и способы применения пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. Тактико-специальные учения направлены на отработку оперативности эвакуации людей из зрительного зала, поиска пострадавших. Работники МЧС организовали проведение спасательных работ при помощи высотной техники и навесной переправы с использованием альпинистского снаряжения. В целях отработки навыков по локализации ситуаций с розливом легковоспламеняющейся жидкости и горением электропроводов в кабельном тоннеле амфитеатра в местах условного возгорания была проведена пенная атака.

Фото Александра Хитрова