ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивный праздник "Минская лыжня" состоялся на лыжероллерной трассе

В эстафете 4х2,5 км приняли участие команды облисполкомов, Мингорисполкома, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Массовые старты проходили каждые полчаса.
Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.
Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта и туризма и Мингорисполком.
Лыжная трасса в микрорайоне Веснянка в последние годы стала одним из самых популярных мест активного отдыха минчан. Покататься на лыжах сюда приходят люди разных возрастов и профессий. Также на постоянной основе здесь тренируются столичные школьники.-0-
Фото Максима Гучека и Рамиля Насибулина
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