ФОТОРЕПОРТАЖ: Спортивный праздник "Минская лыжня" стартовал на лыжероллерной трассе

В эстафете 4х2,5 км принимают участие команды облисполкомов, Мингорисполкома, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств. Массовые старты проходят каждые полчаса, последний забег запланирован на 15.00.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма и Мингорисполком.

Лыжная трасса в микрорайоне Веснянка в последние годы стала одним из самых популярных мест активного отдыха минчан. Покататься на лыжах сюда приходят люди разных возрастов и профессий. Также на постоянной основе здесь тренируются столичные школьники.-0-

Председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик, Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, Генеральный прокурор Александр Конюк.

Курсанты-пограничники перед началом гонки

В спортивно-развлекательной зоне перед началом гонки

Генеральный прокурор Александр Конюк, председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик, Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков

Министр спорта и туризма Александр Шамко

Фото Максима Гучека и Рамиля Насибулина