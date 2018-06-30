ФОТОРЕПОРТАЖ: Стартовал фестиваль "Брест Джип-Фест"

Джиперы со всей Беларуси собрались на фестиваль "Брест Джип-Фест" под поселком Мухавец Брестского района уже в третий раз. В течении трех дней экипажи внедорожников будут соревноваться в различных экстремальных дисциплинах. В программе фестиваля предусмотрены состязания внедорожников и легковушек в своем классе, битвы монстров, ретро выставки, многочисленные конкурсы с ценными призами для зрителей и участников. Фестиваль завершится в воскресенье 1 июля.

Фото Вадима Якубенка