ФОТОРЕПОРТАЖ: Стартует фестиваль "Большая бард-рыбалка"

Девятый фестиваль "Большая бард-рыбалка" стартовал 27 июля на Чигиринском водохранилище в поселке Грудичино Быховского района. Традиционно праздник удачного лова и отличного настроения будет состоять из различных творческих, оздоровительных, туристических и спортивных мероприятий и продлится до 29 июля. В программе многочасовая вечерняя музыкальная программа. Организаторами выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, творческое объединение "Своя среда" и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.

Фото Олега Фойницкого