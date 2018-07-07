ФОТОРЕПОРТАЖ: Студенты Витебского медуниверситета приняли военную присягу

7 июля состоялось торжественное принятие военной присяги студентами 3-го курса фармацевтического факультета и 4-го курса лечебного факультета Витебского государственного медицинского университета, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса.
После принятия присяги состоялись показательные выступления бойцов разведроты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Фото Александра Хитрова
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