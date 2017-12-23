ФОТОРЕПОРТАЖ: Театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске

Около 1 тыс. персонажей приняли участие 23 декабря в театрализованном шествии Дедов Морозов и Снегурочек в Минске.

Маршрут сказочных героев включал площадь Независимости, проспект Независимости, улицу Ленина, проспект Победителей. Финишировала нарядная процессия у Дворца спорта. В отличие от прошлого года своих представителей на праздник отправили не только районы, но и знаковые столичные предприятия, а главный Дед Мороз и его внучка поехали не в карете, а на тракторе. Их сопровождал кортеж из 8 машин.

Медвежья свита и 1200 лошадиных сил под капотом - главный Дед Мороз возглавил шествие по Минску К вечеру движение транспорта по маршруту шествия - пл. Независимости, пр. Независимости, ул. Ленина, пр. Победителей - было перекрыто. Вдоль этих улиц начали выстраиваться в ожидании компании и семьи, кое-кто даже запасся термосами с горячим чаем или кофе.

Завершилось шествие танцевальным флешмобом, поучаствовать в котором смоли зрители. Подарком для гостей стал также пневмофейерверк.

Фото Оксаны Манчук