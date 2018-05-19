ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественный прием в пионеры прошел в Городке

19 мая в Городке состоялся торжественный прием в пионеры школьников района. Церемония прошла на центральной площади райцентра. Ряды пионерии пополнили около 200 мальчишек и девчонок.
В торжественной обстановке им повязали галстуки председатель райисполкома Петр Коробач, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, ветераны войны, труда и Вооруженных сил.
Фото Александра Хитрова
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