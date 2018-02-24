ФОТОРЕПОРТАЖ: Тракторный биатлон прошел в Сморгонском районе

Масштабное зрелищное шоу - тракторный биатлон - прошло 24 февраля на территории песчаного карьера в Сморгонском районе Гродненской области. На площадке соревновались пять команд, в каждой из которых по три трактора - Belarus-132Н и Belarus-152. Мероприятие проводилось с целью поддержки белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане, привлечения внимания молодежи к зимним видам спорта, а также для повышения интереса иностранных туристов к Беларуси.

Фото Оксаны Манчук.