ФОТОРЕПОРТАЖ: "У-летный фэст" прошел под Минском

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Строчицах прошел фестиваль "У-летный фэст". Посетители полетали на автожире, получили сумасшедшие ощущения в открытой кабине мотодельтаплана, понаблюдали за впечатляющими показательными выступлениями авиации.

На "У-летном фэсте" можно было сконструировать и запустить в космос ракету, собрать собственный картонный самолет и поучаствовать с ним в соревнованиях на скоростной трассе, своими руками изготовить и разукрасить авиационный сувенир на память.

Фото Оксаны Манчук