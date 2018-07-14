ФОТОРЕПОРТАЖ: "У-летный фэст" прошел под Минском

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта в Строчицах прошел фестиваль "У-летный фэст". Посетители полетали на автожире, получили сумасшедшие ощущения в открытой кабине мотодельтаплана, понаблюдали за впечатляющими показательными выступлениями авиации.
На "У-летном фэсте" можно было сконструировать и запустить в космос ракету, собрать собственный картонный самолет и поучаствовать с ним в соревнованиях на скоростной трассе, своими руками изготовить и разукрасить авиационный сувенир на память.
Фото Оксаны Манчук
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