ФОТОРЕПОРТАЖ: Участники бронепробега "Дорога мужества" прибыли в Оршу

Во время бронепробега

Участников международного бронепробега Союзного государства "Дорога мужества" встретили сегодня в Орше. Районный центр стал первым из белорусских городов, куда приехали участники акции.

В составе пробега 15 единиц бронетехники - как старые образцы (есть модель, выпускавшаяся в 1930-х годах), так и новейшие модели военной техники.

Жители города смогут увидеть такие мощные машины, как БМ14-17, БТР-40, БТР-152, БРДМ-1 и БРДМ-2.

В акции принимают участие около 50 человек.

На мемориальном комплексе "За нашу Советскую Родину!" состоялся митинг, посвященный приближающейся годовщине начала Великой Отечественной войны.

Утром 19 июня участники выдвинутся в Минск.

Бронепробег "Дорога мужества" по маршруту Москва-Брест-Москва приурочен к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Он стартовал 16 июня на Поклонной горе в Москве. Участники акции преодолеют более 2 тыс. км и посетят 10 городов России и Беларуси.

В пробеге также участвуют представители Таджикистана, Узбекистана, Армении и Казахстана.

Фото Александра Хитрова

Участники бронепробега

Ветеран ВОВ Иван Захаров

Выступает заместитель председателя Оршанского райисполкома Олег Смирновский

Участники бронепробега

Во время встречи участников бронепробега в Орше

Участник бронепробега Максим Вдовиченко

Выступает ветеран ВОВ Иван Захаров