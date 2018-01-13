ФОТОРЕПОРТАЖ: В Большом театре Беларуси прошел новогодний бал

Большой бал собрал гостей в Большом театре Беларуси в ночь на старый Новый год - с 13 на 14 января. Праздник прошел в девятый раз.
Вихрь танцев и водоворот самых разных развлечений, живая музыка и интересные фотозоны, искрометные шутки и отличное настроение, розыгрыши и веселая компания, необычные сюрпризы, шампанское, гала-концерт и мини-представления - в таком ключе прошло мероприятие.
К этому добавилась возможность не только увидеть любимых артистов, но и поговорить с ними и, конечно, взять автограф.
Фото Максима Гучека
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4202 BYN
|2.417 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.0048 BYN
|2.002 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.5382 BYN
|3.53 BYN
|3.543 BYN