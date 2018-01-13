ФОТОРЕПОРТАЖ: В Большом театре Беларуси прошел новогодний бал

Большой бал собрал гостей в Большом театре Беларуси в ночь на старый Новый год - с 13 на 14 января. Праздник прошел в девятый раз.

Вихрь танцев и водоворот самых разных развлечений, живая музыка и интересные фотозоны, искрометные шутки и отличное настроение, розыгрыши и веселая компания, необычные сюрпризы, шампанское, гала-концерт и мини-представления - в таком ключе прошло мероприятие.

К этому добавилась возможность не только увидеть любимых артистов, но и поговорить с ними и, конечно, взять автограф.

Фото Максима Гучека