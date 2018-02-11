ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте отметили первый день масленичной недели

Культурные мероприятия проводились в парке культуры и отдыха и парке воинов-интернационалистов. Жители и гости Бреста смогли увидеть выступление народных творческих коллективов города, поучаствовать в интерактивных развлекательных играх и принять участие в танцевальном флешмобе. Закрытие недели масленицы состоится 18 февраля.

Фото: Вадим ЯКУБЕНОК, БелТА.