ФОТОРЕПОРТАЖ: В Брестской крепости 574 новобранца приняли военную присягу

Торжественный ритуал состоялся на площади Церемониалов. На верность Родине и белорусскому народу присягнули 574 молодых воина Брестского гарнизона.
Клятву произнесли новобранцы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 115-го зенитного ракетного полка, 111-й гвардейской артиллеристской бригады, 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, а также Брестской погрангруппы и войсковой части 5526 внутренних войск МВД.
Фото Вадима Якубёнка
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