ФОТОРЕПОРТАЖ: В Чаусском районе прошел этнопраздник "У госці да радзімічаў"

Организаторы праздника подготовили для гостей насыщенную яркими и разноплановыми мероприятиями программу. Во время открытия всем предложили путешествие в далекое прошлое с посещением жилища племени радимичей IХ-XII веков и древнего капища, где прошел обряд добычи живого огня.

По одной из гипотез, на территории современного агрогородка Радомля некогда основывалось племя радимичей, о чем свидетельствуют останки древнего городища, на месте которого был построен замок. На площадке возле Замковой горы, где ежегодно проходит этнопраздник, установлено стилизованное традиционное жилище радимичей, рядом - деревянная конструкция для добычи огня, уличная печь для обжига керамики и капище Перуна. Организатором мероприятия выступает Чауский райисполком.

Фото Олега Фойницкого