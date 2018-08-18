ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос.

Уборку данной кормовой культуры уже начали сельскохозяйственные организации 14 районов области. Как только позволит степень готовности кукурузы, к работам приступят также хозяйства и остальных районов.

В нынешнем году посевы кукурузы в регионе были расширены более чем на 6 тыс. га и составили 306 тыс. га. На зеленую массу отведено свыше 240 тыс. га.

Фото Сергея Холодилина