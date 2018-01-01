ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гродно встретили Новый год

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01.01.2018 | 03:30
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Основные праздничные мероприятия в Минске
Во всех районах Минска 1 января новогодние гулянья состоятся с 00.00 до 4.00.
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Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
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Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
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Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова
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Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Круглый стол
Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
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АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
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Евгений Воронов,
Леонид Рудинский
21 декабря
Настоящее и будущее белорусской энергетики
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Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
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Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
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