ФОТОРЕПОРТАЖ: В Круглянском районе прошла гонка Rainforest Challenge

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 5-6 октября на экстрим-трассе "Лихой бобер" экотуркомплекса "Николаевские пруды" в Круглянском районе проходила гонка Rainforest Challenge.
Участие в ней принимали спортсмены из Беларуси, России и Литвы, Польшы, Латвии, Израиля и Украины. Эта гонка зародилась более 20 лет назад в джунглях Малайзии и считается одной из самых тяжелых в мире. RFC Belarus является частью мировой серии RFC. Специальные этапы разработаны с целью максимального отображения навыков пилотов и штурманов в экстремальных условиях офф-роуда.
Организаторами соревнований выступали Круглянский райисполком, Круглянское ПМК-266 и офф-роуд клуб "Экстрим 4х4".
Фото Олега Фойницкого
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