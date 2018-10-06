ФОТОРЕПОРТАЖ: В Круглянском районе прошла гонка Rainforest Challenge

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 5-6 октября на экстрим-трассе "Лихой бобер" экотуркомплекса "Николаевские пруды" в Круглянском районе проходила гонка Rainforest Challenge.

Участие в ней принимали спортсмены из Беларуси, России и Литвы, Польшы, Латвии, Израиля и Украины. Эта гонка зародилась более 20 лет назад в джунглях Малайзии и считается одной из самых тяжелых в мире. RFC Belarus является частью мировой серии RFC. Специальные этапы разработаны с целью максимального отображения навыков пилотов и штурманов в экстремальных условиях офф-роуда.

Организаторами соревнований выступали Круглянский райисполком, Круглянское ПМК-266 и офф-роуд клуб "Экстрим 4х4".

Выступает председатель Круглянского райисполкома Иван Барташевич

Во время гонки

Фото Олега Фойницкого