ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открылись Дни культуры и туризма города Чунцинь

14 июля в Художественной галерее Михаила Савицкого состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры и туризма города Чунцин в Минске.

В мероприятии приняли участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, председатель Народного правительства города Чунцин Китайской Народной Республики Тан Лянчжи и другие.

Тан Лянчжи приветствует Сергея Ковальчука

Анатолий Исаченко и Тан Лянчжи

Выступает Анатолий Исаченко

Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки - Исаченко "Текущий год в Китае объявлен Годом белорусского туризма. Надеюсь, его проведение будет способствовать увеличению объемов взаимных туристических потоков между нашими странами", - сказал Анатолий Исаченко.

Дни культуры и туризма города Чунцин пройдут в Минске 14-15 июля. В эти выходные во внутреннем дворике художественной галереи Михаила Савицкого работает несколько тематических площадок. Так, сотрудники библиотеки Чунцина, одной из крупнейших в мире, приглашают попробовать напечатать книгу или написать китайский иероглиф. Здесь знакомят с техникой копирования древних китайских книг методом притирания, китайской технологией книгопечатания с помощью наборного шрифта в виртуальной реальности, демонстрируют китайскую традиционную каллиграфию и живопись. В буклетах, сувенирах и картинах представлен туристический потенциал Чунцина и Минской области. Гостям предлагают поучаствовать в викторинах и розыгрышах более 200 ценных призов.

В самой галерее открылась выставка "Впечатления от жилых домов Чунцина". Познакомиться с творчеством китайских художников можно до 22 июля.

Фото Геннадия Жинкова