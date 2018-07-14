ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открылись Дни культуры и туризма города Чунцинь

14 июля в Художественной галерее Михаила Савицкого состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры и туризма города Чунцин в Минске.
В мероприятии приняли участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, председатель Народного правительства города Чунцин Китайской Народной Республики Тан Лянчжи и другие.
Дни культуры и туризма города Чунцин пройдут в Минске 14-15 июля. В эти выходные во внутреннем дворике художественной галереи Михаила Савицкого работает несколько тематических площадок. Так, сотрудники библиотеки Чунцина, одной из крупнейших в мире, приглашают попробовать напечатать книгу или написать китайский иероглиф. Здесь знакомят с техникой копирования древних китайских книг методом притирания, китайской технологией книгопечатания с помощью наборного шрифта в виртуальной реальности, демонстрируют китайскую традиционную каллиграфию и живопись. В буклетах, сувенирах и картинах представлен туристический потенциал Чунцина и Минской области. Гостям предлагают поучаствовать в викторинах и розыгрышах более 200 ценных призов.
В самой галерее открылась выставка "Впечатления от жилых домов Чунцина". Познакомиться с творчеством китайских художников можно до 22 июля.
Фото Геннадия Жинкова
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