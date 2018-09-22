ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошла акция "День без автомобиля"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эта ежегодная акция проходит с целью привлечь внимание людей к другим методам передвижения, кроме автомобиля.

День без автомобиля отмечают в Беларуси Акция завершает кампанию "Европейская неделя мобильности", которая проводится ежегодно с 16 по 22 сентября во всем мире. В этом году ее девиз "Мультимодальность - выбирай и двигайся!".

В этот день по решению Мингорисполкома автомобильное движение по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова было ограничено, так как здесь проходили мероприятия акции - уличная езда на велосипедах, конкурсы, выставки, развлечения для детей. Звучала музыка, работали лавки ремесленников.

Финальный велопробег прошел по проспекту Независимости от улицы Ленина до Национальной библиотеки.-0-

Заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко

Руководитель отдела программ сотрудничества Представительства Евросоюза в Беларуси Беренд де Гроот

Специальное устройство для автоматического приема тары (таромат)

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель

Фото Максима Гучека

Фото Никиты Юшкевича