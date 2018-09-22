ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошла акция "День без автомобиля"

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эта ежегодная акция проходит с целью привлечь внимание людей к другим методам передвижения, кроме автомобиля.
В этот день по решению Мингорисполкома автомобильное движение по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова было ограничено, так как здесь проходили мероприятия акции - уличная езда на велосипедах, конкурсы, выставки, развлечения для детей. Звучала музыка, работали лавки ремесленников.
Финальный велопробег прошел по проспекту Независимости от улицы Ленина до Национальной библиотеки.-0-
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