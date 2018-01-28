ФОТОРЕПОРТАЖ: Минчане собрали подарки жителям домов-интернатов в память об Александре Тихановиче

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Любовь в подарок" в память о народном артисте Беларуси Александре Тихановиче прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В торгово-развлекательном центре "Галерея Минск" "выросли" деревья сердец, и каждый посетитель мог исполнить желание одного из 300 жителей домов-интернатов республики, оторвав листочек с запиской.

Анастасия Тиханович

Алена Ланская

Леонид Мальцев

Саша Немо

"Иногда идея рождается в одну секунду, и ты понимаешь, что очень хочешь ее осуществить. Так было с этой акцией, - сказала дочь артиста Анастасия Тиханович. - Александр Тиханович оставил огромное количество песен и музыкального материала, но есть и вторая, также важная часть его жизни - помощь другим людям, благотворительная деятельность. Этой акцией мы продолжаем добрую традицию, заложенную отцом. Каждый может подарить тепло своего сердца, свою любовь, частичку внимания, заботы тому, кто нуждается в поддержке".

По ее словам, важно, что именно сегодня, в день памяти любимого артиста и человека с большим сердцем, проводится такая благотворительная акция. Все собранные подарки адресаты получат накануне праздника всех влюбленных. В маленьких сердечках "на деревьях добра" очень простые мечты: книга, коробка конфет, музыкальный диск, набор для рисования, открытка с добрыми пожеланиями и др.

Директор представительства благотворительного фонда имени А.Тихановича Ирина Старцева

Среди тех, кто поддержал инициативу, - поклонники творчества Александра Тихановича, посетители торгового центра, представители шоу-бизнеса, известные в Беларуси люди. В их числе генерал-полковник Леонид Мальцев с женой, певица Алена Ланская, певец Саша Немо.

"Сегодня я включила радио, а там звучат песни Александра Григорьевича Тихановича. Сразу вспомнила о нем, как он всегда мне говорил: "Аленка, привет! Как твои дела?" Этого света, который всегда был у него внутри, всем нам очень не хватает, - отметила Алена Ланская. - Думаю, благотворительная акция, которая проводится, - хороший повод подарить кому-то радость, ощущение тепла".

Организаторы акции подчеркнули, что Александр Тиханович оставил всем знавшим его людям прекрасный пример милосердия, стремления к безусловной поддержке и любви к ближним. Вместе со своей супругой народной артисткой Беларуси Ядвигой Поплавской Александр Тиханович постоянно оказывал помощь людям с ограниченными возможностями, организовывал и принимал участие в сотнях благотворительных акций, в том числе по поддержке инвалидов и пожилых людей, помогал в приобретении медикаментов, медицинского оборудования, обеспечении ухода за тяжелобольными людьми.-0-

Фото Геннадия Жинкова.