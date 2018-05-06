ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчице отпраздновали Юрьев день

В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта отпраздновали Юрьев день. "Юрье" - один из самых богатых и почитаемых праздников народного календаря. Праздник означает настоящий приход весны. На "Юрье" крестьяне выходили с песнями и обрядовой едой осматривать свои поля. Также с праздником связан первый выпас домашнего скота. В Строчице в этот день показали обряды "Туровский хоровод" и "Чествование поля".

Фото Оксаны Манчук