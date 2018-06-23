ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный форум "Дружба-2018" в Ветке

Традиционная встреча приграничных областей Беларуси, России, Украины проходит в Ветке 23 июня. Она проводится ежегодно. В этот раз организатором выступает белорусская сторона. Вся концепция праздника подчинена теме "Родина - в сердце моем".
Начался форум на Гомельщине с дождя. Основные мероприятия развернулись более чем на 10 площадках. Состоялось торжественное шествие делегаций приграничных регионов и церемония открытия.
Фото Сергея Холодилина
Официальная делегация (слева направо): председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и губернатор Брянской области Александр Богомаз
Официальная делегация
Во время проведения молебена в память о жертвах Чернобыля
Пионерская дружина готова к сбору.
Члены официальной делегации во время знакомства с работой молодежных организаций.
Кузнец Владимир Литвинов из гомельского технологического колледжа.
Члены официальной делегации во время знакомства с работой молодежных организаций
Во время торжественного открытия форума "Дружба-2018"
Горнист Артем Наливайко и старшая пионерская вожатая Евгения Трухановец
Участница форума - гомельчанка, фитнес-модель Елена Лебедева
Гостей встречают по-белорусски
Участница одного из первых форумов в 1969 году Лидия Еловая