ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске собирают самый высокий подъемник в Восточной Европе

Машиностроительная компания "Витебские подъемники" готовит к выпуску опытный образец самого высокого гидроподъемника в странах Восточной Европы ВИПО-52. Его высота - 56 м, вылет стрелы - еще около 30 м. Аналогов не производят ни в России, ни где-либо еще в СНГ. Пока машины такой высоты можно купить только в Западной Европе. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей, использоваться МЧС на высоких объектах.

Фото Александра Хитрова

Слесарь механосборочных работ Артем Позняк

Слесарь механосборочных работ Павел Сеньковский