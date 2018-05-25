ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске собирают самый высокий подъемник в Восточной Европе

Машиностроительная компания "Витебские подъемники" готовит к выпуску опытный образец самого высокого гидроподъемника в странах Восточной Европы ВИПО-52. Его высота - 56 м, вылет стрелы - еще около 30 м. Аналогов не производят ни в России, ни где-либо еще в СНГ. Пока машины такой высоты можно купить только в Западной Европе. Подобная техника может обслуживать дома до 25 этажей, использоваться МЧС на высоких объектах.
Фото Александра Хитрова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3418 BYN
|2.34 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9968 BYN
|1.999 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2522 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN