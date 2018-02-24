ФОТОРЕПОРТАЖ: Военно-спортивный праздник прошел в Бресте к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь

Несмотря на мороз, на площадке возле дворца водных видов спорта, где развернулись стенды с экспозицией военного вооружения Брестского гарнизона, собралось много людей.
На празднике можно было увидеть вооруженную технику войск ПВО и артиллерии, пограничных войск, ВДВ, посидеть за рулем спортивных машин ДОСААФ, потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова, попробовать еду из настоящей солдатской кухни. Под занавес праздника десантники 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады устроили показательное выступление.
Фото Вадима Якубенка
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