ФОТОРЕПОРТАЖ: Военно-спортивный праздник прошел в Бресте к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь

Несмотря на мороз, на площадке возле дворца водных видов спорта, где развернулись стенды с экспозицией военного вооружения Брестского гарнизона, собралось много людей.

На празднике можно было увидеть вооруженную технику войск ПВО и артиллерии, пограничных войск, ВДВ, посидеть за рулем спортивных машин ДОСААФ, потренироваться в сборке и разборке автомата Калашникова, попробовать еду из настоящей солдатской кухни. Под занавес праздника десантники 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады устроили показательное выступление.

Фото Вадима Якубенка