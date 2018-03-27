ФОТОРЕПОРТАЖ: Военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять в Житковичском районе

Военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять в Житковичском районе, движение по которой 25 марта было временно приостановлено из-за шугохода. Были заменены четыре поврежденные секции. Понтонный мост обеспечит проход техники и людей через реку вплоть до введения в строй нового парома.
Фото Сергея Холодилина, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика
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