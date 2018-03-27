ФОТОРЕПОРТАЖ: Военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять в Житковичском районе

Военные инженеры восстановили понтонную переправу через Припять в Житковичском районе, движение по которой 25 марта было временно приостановлено из-за шугохода. Были заменены четыре поврежденные секции. Понтонный мост обеспечит проход техники и людей через реку вплоть до введения в строй нового парома.

Фото Сергея Холодилина, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика

Паромная переправа прибыла из Пинска в Житковичский район Путь почти в 170 км караван, состоящий из паромной переправы, двух буксиров, земснаряда, брандвахты и другой техники, преодолел менее чем за двое суток.

(Слева направо) заместитель председателя Житковичского райисполкома Сергей Савич и председатель Житковичского райисполкома Виктор Атливанов.

Начальник Житковичского РОЧС Андрей Туровец