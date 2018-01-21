ФОТОРЕПОРТАЖ: Всемирный день снега отметили в Силичах

В Республиканском горнолыжном центре "Силичи" 21 января отметили Всемирный день снега. Здесь собрались тысячи любителей горнолыжного спорта, дети устроили веселые "покатушки" на тюбингах, а также прошло открытое первенство Беларуси по горнолыжному спорту среди любителей Silichy Kids Masters Cup 2018. Соревнования прошли в дисциплине слалом-гигант. Их участниками стали дети возрастных категорий 3-5, 6-9 и 10-12 лет.
Для всех любителей горных лыж открыли трассы, на которых можно было отточить мастерство.
Фото Геннадия Жинкова
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