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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выращивание винограда в Гомельском районе

Регионы 26.08.2018 | 11:51
Виноградарь Раиса Бухарова
Виноградарь Раиса Бухарова

Выращивание винограда в поселке Баштан Гомельского района.

Председатель клуба "Виноград Гомельщины" Петр Ванюк
Председатель клуба "Виноград Гомельщины" Петр Ванюк
Сорта винограда, выращенные Раисой Бухаровой
Сорта винограда, выращенные Раисой Бухаровой
Виктор Бухаров
Виктор Бухаров
Виноградарь Раиса Бухарова и председатель клуба "Виноград Гомельщины" Петр Ванюк
Виноградарь Раиса Бухарова и председатель клуба "Виноград Гомельщины" Петр Ванюк
Виноградарь Раиса Бухарова и ее помощник, муж Виктор
Виноградарь Раиса Бухарова и ее помощник, муж Виктор
Виноградная лоза, которая используется для выращивания саженцев
Виноградная лоза, которая используется для выращивания саженцев
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