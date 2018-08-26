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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выращивание винограда в Гомельском районе
Регионы
26.08.2018 | 11:51
Виноградарь Раиса Бухарова
Выращивание винограда в поселке Баштан Гомельского района.
Председатель клуба "Виноград Гомельщины" Петр Ванюк
Сорта винограда, выращенные Раисой Бухаровой
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Юлия Куцер,
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Онлайн-конференция
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15 августа
Что изменится в системе государственных закупок
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Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
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