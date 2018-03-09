ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Сладкая феерия. Кондитерские хиты от "Домочай" открылась в Могилеве

Выставка "Сладкая феерия. Кондитерские хиты от "Домочай" открылась 9 марта в выставочном зале Могилевского областного краеведческого музея им. Е. Романова.

В экспозиции представлены работы победителей международных и мировых конкурсов профессионального мастерства кондитерского искусства. Это шедевры по хлебопечению, декорированию тортов, работы с шоколадом, карамелью, сахарной пастой, пастилажем, соленым тестом и марципаном.

Фото Олега Фойницкого.