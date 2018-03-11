ФОТОРЕПОРТАЖ: XXIV Международный фестиваль "Пуримшпиль" прошел в Витебске

11 марта на сцене Национального академического драматического театра имени Я. Коласа прошел гала–концерт XXIV Международного фестиваля "Пуримшпиль в Витебске-2018". В нем участвовали художественные коллективы еврейских молодежных клубов из России, Украины и Беларуси.

Партнерами фестиваля являются посольство государства Израиль в Республике Беларусь, Витебский областной и городской исполнительный комитет и другие.

Фото Александра Хитрова