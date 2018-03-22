ФПБ и прокуратура проведут мониторинг своевременности выплаты зарплаты в Витебской области

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси и прокуратура проведут мониторинг своевременности выплаты зарплаты в Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ по итогам встречи, где подводились итоги совместной работы федерации и Генпрокуратуры.

Как свидетельствует профсоюзный мониторинг, в феврале 203 организации допустили нарушения законодательства о труде в плане выплаты зарплаты. Причем наиболее проблемным регионом стала Витебская область. "Совместно с органами прокуратуры в апреле мы посетим Витебский регион, чтобы детально проанализировать ситуацию на тех предприятиях, где задолженность носит хронический характер, и постараемся найти возможные пути выхода из сложившейся ситуации", - отметила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Вопрос своевременности выплаты заработной платы стоит на особом контроле у органов прокуратуры, добавил начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законности правовых актов Генпрокуратуры Андрей Мальцев. Только за прошлый год надзорным ведомством было привлечено к административной, дисциплинарной и материальной ответственности более 1,5 тыс. должностных лиц.

Эффективной формой работы стал профсоюзный правовой прием граждан, который проводится совместно с органами прокуратуры. Такие приемы позволяют выявлять факты несвоевременной или неполной выплаты заработной платы и тем самым способствуют принятию своевременных мер по решению проблемы.

На встрече также обсуждали вопрос привлечения работников к материальной ответственности за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей. Отмечалось, что в колдоговорах может устанавливаться ограниченная материальная ответственность работников за ущерб, причиненный по их вине. Однако для работающих по контракту это правило не применяется - с них в судебном порядке может быть взыскан ущерб в полном размере. Такой подход ставит в неравное положение членов коллектива, работающих по трудовому договору и контракту, поскольку за одинаково причиненный вред они будут нести разную степень материальной ответственности.

В своей работе профсоюзные юристы не раз сталкивались с фактами, когда за причиненный ущерб работник наказывался дважды. При выявлении контролирующими органами нарушений сначала его привлекают к административной ответственности (в случае виновности), а затем наниматель взыскивает с работника в судебном порядке штраф, возложенный на юрлицо контролирующими органами. По мнению ФПБ, это не отвечает принципам социальной справедливости. Для решения проблемы Национальный совет по трудовым и социальным вопросам направил обращение в Верховный суд с предложением пересмотреть сложившуюся судебную практику взыскания штрафов с работников. Кроме того, для решения вопроса национальный профцентр разработал предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Представители прокуратуры согласны, что эта проблема требует детального рассмотрения и законодательного решения.

Подводя итоги встречи, стороны выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве и совместных действиях по выявлению и устранению нарушений законодательства в сфере трудовых отношений.-0-