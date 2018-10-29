Фрагменты советского бомбардировщика найдены в Кличевском районе

29 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кличевском районе найдены фрагменты бомбардировщика Ил-4, который не вернулся с боевого задания в октябре 1943 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Могилевского поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

Разведка прошла в заболоченном лесном массиве возле деревни Роги. На месте крушения самолета найдены фрагменты его обшивки.

Найти место падения боевого борта поисковикам помогли местные жители, которые в ночь с 12 на 13 октября 1943 года видели воздушный бой. В ту ночь немецкие истребители атаковали советский самолет. Тогда же на местном кладбище похоронили командира и воздушного стрелка, которые пытались приземлиться на парашютах. Выжить удалось только штурману, он вернулся в полк и рассказал о гибели бомбардировщика. Также известно, что радист самолета, убитый в воздухе, упал вместе с самолетом в лесное болото.

"В ближайшее время планируем организовать полномасштабную экспедицию, чтобы поднять останки 21-летнего радиста Алексея Гончаренко из Сумской области Украины. Мы надеемся найти двигатель самолета, чтобы по его номерам подтвердить имена экипажа", - сказал Николай Борисенко.-0-