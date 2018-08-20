Француз, посвятивший велопробег юбилею авиаполка "Нормандия-Неман", впечатлен Брестской крепостью

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Французский велосипедист Джонас Берто, посвятивший велопробег юбилею авиаполка "Нормандия-Неман", поделился с корреспондентом БЕЛТА своими впечатлениями от посещения Брестской крепости.

В нынешнем году исполняется 75 лет знаменитой эскадрилье, участники которой вместе с советскими летчиками боролись против немецко-фашистских захватчиков. Увлекшись историей авиаполка, Джонас Берто решил на велосипеде проехать по местам боевой славы. Он стартовал 23 июля, за это время проехал по многим регионам Франции, побывал в Германии и Польше. Сегодня путешественник пересек белорусскую границу и прибыл в Брест.

"Я сразу решил отправиться в Брестскую крепость. Был удивлен героизмом, который проявили советские воины в годы Великой Отечественной войны. В истории цитадели можно найти элементы коллективного и индивидуального героизма. Здесь каждый солдат боролся по отдельности, но все они сражались за общую победу", - отметил гость из Франции.

Джонасу Берто было важно проложить маршрут через территорию Беларуси, не минуя Брест и Минск. "До того как я начал планировать свое путешествие, ничего не знал о Беларуси. Когда говорил своим коллегам, друзьям, что хочу поехать в Брест, они думали, что я намерен посетить французскую Бретань", - рассказал велосипедист. Он добавил, что наслаждается пребыванием в Беларуси. В одном из брестских кафе заказал драники, чтобы попробовать национальную кухню.

В Минске Джонас Берто планирует побыть 23-24 августа. В его программе обязательное посещение музея Великой Отечественной войны. Далее велопробег проляжет в сторону России, где он в том числе планирует посетить Суздаль, Калугу, Тулу. "Это мое самое длинное путешествие, которое считаю исторической экспедицией. Главное, что я вижу в этой авантюре, - смогу открыть для себя много нового", - сказал француз.

Французские летчики принимали участие в Курской битве, освобождении Беларуси в 1944 году. За боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боев по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман полку было присвоено почетное наименование "Неманский". С тех пор он стал называться полком "Нормандия-Неман".-0-